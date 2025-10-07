Sarebbero stati avvicinati da un gruppo di persone, una delle quali armata di machete, che li avrebbe minacciati e obbligati a cedere un telefono cellulare. Si tratta della denuncia di due giovani, di cui un minorenne e un 22enne, che durante la mattina di oggi, martedì 7 ottobre, hanno segnalato l'episodio, accaduto la sera precedente in piazza Yenne a Cagliari, presso la Stazione dei Carabinieri di Uta-

I militari hanno subito iniziato le indagini dopo aver ricevuto la denuncia, cercando elementi utili per comprendere meglio la dinamica dell'accaduto. Attualmente, stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e cercando altre testimonianze per identificare con precisione i responsabili della rapina.

Queste indagini rientrano nell'ambito delle operazioni di pronto intervento svolte costantemente dall'Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere prontamente i crimini predatori. Le indagini sono in corso e potrebbero portare a sviluppi significativi.