La Sardegna ancora nella morsa degli incendi: oltre al rogo a Bonorva, il Corpo Forestale è stato impegnato nella giornata di oggi, martedì 21 luglio 2026, nelle operazioni di spegnimento di due incendi divampati nei territori di Carbonia e Villasor.

A Carbonia il rogo è divampato in località Campu Frassolis. Sul posto un elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale di Iglesias. A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Carbonia.

Un secondo incendio è scoppiato nelle campagne di Villasor, in località Su Pranu. Per le operazioni è stato inizialmente impiegato un elicottero della base operativa del Corpo Forestale di Villasalto, sotto il coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Sanluri.

A causa dell’evoluzione dell’incendio di Villasor si è reso necessario anche l’intervento di un secondo mezzo aereo: è stato infatti attivato l’elicottero leggero della base del Corpo Forestale di Pula, a supporto delle operazioni di spegnimento. Attivati anche l'elicottero leggero di Fenosu, quello di un Canadair da Olbia, dell'elicottero dell'Aeronautica e del Super Puma di Fenosu, dell'elicottero leggero di Pula, dell'elicottero leggero di Fenosu e l'elicottero dell'esercito Lima 04.