Nuove previsioni meteorologiche preannunciano una tregua dal caldo intenso, con temporali che si muovono verso il Centro-Sud dell'Italia. Secondo quanto dichiarato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei media presso iLMeteo.it, le temperature si avvicineranno quindi alle medie stagionali. Tuttavia, nelle prossime 24 ore, si prevedono ancora picchi fino a 35-36°C sul versante tirrenico del Centro e nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna.

La tendenza è verso temperature "in linea con le medie del trentennio 1991-2020", con massime su 30-31°C al Nord e sul medio versante adriatico. Previste inoltre minime sotto i 20°C.

Il cambiamento in corso è dovuto all'arrivo di aria fresca proveniente dalla Norvegia. Tuttavia, l'interazione tra le correnti fredde e il calore accumulato potrebbe generare temporali intensi, simili a quelli che hanno interessato il Nord-Est e la Lombardia. Secondo le previsioni, i temporali si diffonderanno lungo le coste adriatiche nelle prossime 24 ore, e si estenderanno anche al Sud tra giovedì e venerdì.

"Almeno fino alla fine di luglio, non si intravede lo spettro di una quarta ondata di calore africano", si legge nella nota. Tuttavia, "senza una nuova ondata di caldo, senza la minima presenza dell'anticiclone africano, le temperature si assesteranno comunque intorno ai 33°C al Nord, ai 34-35°C al Centro e ai 36-37°C al Sud".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 21 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli brezze nella prima parte della giornata, tendenti a disporsi da ovest nord-ovest nella seconda. Rinforzi da Ovest sulle Bocche di Bonifacio dal pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in calo in entrambi i valori.

Venti: deboli, o localmente moderati, da Ovest Nord-Ovest. Deboli variabili sul versante orientale.

Mari: poco mossi, localmente sul settore settentrionale.

Previsioni per la giornata di giovedì 23 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in calo in entrambi i valori.

Venti: deboli, o localmente moderati, da Ovest Nord-Ovest. Deboli variabili sul versante orientale.

Mari: poco mossi, localmente sul settore settentrionale.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì e sabato il cielo sarà sereno o poco nuvoloso; le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli variabili, e i mari risulteranno poco mossi a localmente mossi.