Durante la mattinata di ieri, giovedì 15 gennaio, in presenza del Generale di Brigata Luigi Grasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, del Capitano Pasquale Rutigliani, Comandante della Compagnia di Villacidro, del sindaco di San Gavino Monreale Dr. Stefano Altea, del vice sindaco Rachele Carrisi e dei militari delle Stazioni di San Gavino Monreale e Sardara, si è tenuto un commovente saluto al Luogotenente Carica Speciale Sergio Passalacqua, storico Comandante della Stazione di San Gavino Monreale. Il Luogotenente, dopo quasi trent'anni di servizio, raggiungerà il limite di età il prossimo 20 gennaio e lascerà il servizio attivo.



Da quando ha assunto il comando nel 1997, il Luogotenente ha dimostrato costante attenzione alla comunità e al territorio, collaborando efficacemente con le amministrazioni locali nel corso degli anni. Il primo cittadino ha elogiato le qualità umane e professionali del Luogotenente, definendolo una figura autorevole e sempre disponibile, un punto di riferimento per tutta la popolazione. Il sindaco ha annunciato un ulteriore omaggio istituzionale durante il Consiglio Comunale del 20 gennaio.



Il Generale Grasso ha condiviso le parole di stima per il Luogotenente, sottolineando le sue qualità umane e professionali riconosciute da tutti. Ha assicurato che l'Arma continuerà a seguire il solco tracciato, garantendo la continuità di servizio e l'attenzione al cittadino che caratterizzano l'Istituzione.