A Villamassargia, i genitori di un 25enne, esausti di fronte a una situazione diventata insopportabile, si sono rivolti ai Carabinieri riferendo di essere vittime, da circa due anni, di continui maltrattamenti, insulti e richieste di denaro pressanti da parte del figlio, presumibilmente finalizzate all'acquisto di droga.

Dopo le indagini scattate da questa segnalazione, nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 gennaio, i militari della Stazione di Villamassargia hanno arrestato il giovane, già noto alle autorità, per maltrattamenti in famiglia.



Grazie alla visione di un video della notte prima della denuncia, i Carabinieri hanno chiaramente visto il comportamento agitato e aggressivo del giovane mentre minacciava pesantemente un genitore per ottenere denaro.



Basandosi sulle prove raccolte, i Carabinieri sono intervenuti prontamente presso la casa della famiglia e hanno fermato il giovane. Dopo le formalità di rito, è stato portato presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



