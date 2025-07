È stata inaugurata oggi la nuova “condotta adduttrice” che collega il sub ripartitore Sanluri Basso alla condotta Distrettuale A del distretto di Samassi A. L’opera, voluta dal Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale, consentirà agli agricoltori della zona di risparmiare acqua ed energia, migliorando la pressione agli idranti e l’interconnessione delle reti.

“Siamo orgogliosi – commenta Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica – di inaugurare quest’opera che arriva per dare una risposta alla necessità di ottimizzare il funzionamento di alcuni comizi del distretto Samassi A, che in condizioni di forte richiesta della risorsa idrica vanno in difficoltà non riuscendo a garantire agli agricoltori una adeguata portata e una sufficiente pressione della risorsa irrigua. Il risultato atteso è, dunque, l’efficientamento della rete di distribuzione e l’ottimizzazione della gestione irrigua consortile”.

La condotta, lunga circa 2400 metri e realizzata in ghisa sferoidale con diametro di 450 mm, permetterà di aumentare la pressione dell’acqua immessa da 1,4 a 4 bar. “I lavori – spiega Patrizia Mattioni, direttrice generale del Consorzio – consistono nell’interconnessione di due distretti irrigui consortili, situati in agro di Sanluri e Samassi”.

Il progetto, costato 3 milioni di euro, rientra negli interventi finanziati dal Pnrr. Presente all’inaugurazione anche l’assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta. Per Francesco Vincenzi, presidente di Anbi nazionale, l’opera dimostra “l’importanza di investimenti in un territorio che ha saputo fare della poca risorsa idrica disponibile un valore aggiunto a favore della rete produttiva”.