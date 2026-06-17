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Intervento del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nelle campagne di Villacidro, dove è divampato un incendio nella località di Corte Margiani.
Per le operazioni di spegnimento è stato attivato anche un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Iglesias, impegnato nel supporto alle squadre a terra.
Sul posto coordina le attività il D.O.S., il Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione Forestale di Villacidro, che sta gestendo l’intervento per contenere e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo.