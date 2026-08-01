PHOTO
Non si ferma il fuoco in Sardegna, dove, oltre agli incendi a Bottidda, Padru, Teti e Quartu Sant'Elena, il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un rogo divampato nelle campagne del Comune di Guspini, in località Nuraci.
Per fronteggiare l'incendio è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias, impegnato nelle operazioni di bonifica e contenimento delle fiamme.
Sul posto coordina gli interventi il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Guspini, che sta gestendo le attività delle squadre impegnate nell’area.
Proseguono le operazioni per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.