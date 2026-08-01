La Protezione Civile della Regione Sardegna ha confermato anche per la giornata di domani, domenica 2 agosto 2026, il livello di pericolosità alta per il rischio incendi nel territorio di Cagliari, mantenendo il codice arancione.

Alla luce delle previsioni, il Comune di Cagliari rinnova l’appello alla cittadinanza affinché vengano adottati comportamenti prudenti e responsabili, evitando qualsiasi azione che possa favorire l’innesco o la propagazione di incendi.

L’invito è a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree verdi e nelle zone di campagna, contribuendo così alla tutela della pubblica incolumità, del patrimonio ambientale e del paesaggio.

Le autorità raccomandano inoltre di segnalare tempestivamente eventuali focolai o situazioni di pericolo ai numeri di emergenza, così da consentire un rapido intervento delle squadre antincendio.