Un giovane di 18 anni ha perso la vita questa sera all'ospedale di Cagliari dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in monopattino in via Is Maglias, nella periferia della città.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, il ragazzo stava uscendo da una strada adiacente quando ha attraversato la strada con il monopattino ed è stato colpito da un'auto proveniente da viale Merello.

I soccorsi sono stati immediati grazie al 118 e il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu in codice rosso, ma purtroppo gli sforzi per salvarlo sono stati inutili.