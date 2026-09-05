“Zero alcol in gravidanza” è il messaggio scelto dalla ASL Ogliastra per la Giornata mondiale della Sindrome Feto-Alcolica (FAS) e dei disturbi correlati, in programma il 9 settembre a Tortolì. Per l’occasione, dalle 18 alle 21, nel piazzale Multipiano di via Monsignor Virgilio sarà allestito uno stand informativo rivolto alla cittadinanza.

Gli operatori sanitari saranno a disposizione per fornire informazioni, favorire il confronto e distribuire materiale dedicato ai rischi legati al consumo di bevande alcoliche durante la gravidanza. L'obiettivo è diffondere un messaggio semplice e chiaro: l'esposizione prenatale all'alcol può provocare alterazioni nello sviluppo del bambino e si tratta di conseguenze che possono essere prevenute attraverso l'astensione dal consumo.

L'iniziativa è promossa dall'azienda sociosanitaria ogliastrina nell'ambito delle azioni previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione Sardegna, con il patrocinio del Comune di Tortolì. La giornata coinvolgerà diverse strutture e servizi della ASL, tra cui il Servizio per le Dipendenze, il Servizio di Prevenzione e Promozione della Salute, il Consultorio Familiare, la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, la Ginecologia e Ostetricia e la Pediatria del presidio ospedaliero di Lanusei.

Un approccio multidisciplinare pensato per rafforzare l'attività di prevenzione e aumentare la consapevolezza sui Disturbi dello Spettro Feto-Alcolico (FASD), di cui la Sindrome Feto-Alcolica rappresenta la forma più grave.

«La prevenzione dei Disturbi dello Spettro Feto-Alcolico (FASD), dei quali la Sindrome Feto-Alcolica (FAS) rappresenta la manifestazione più grave, passa innanzitutto dalla corretta informazione - sottolinea la dottoressa Silvia Amelia Pirarba, direttrice dell’Area Dipendenze Patologiche della ASL Ogliastra -. Il nostro obiettivo è accrescere, nelle donne in età fertile, la consapevolezza sui rischi associati al consumo di bevande alcoliche durante la gravidanza e nel periodo preconcezionale, promuovendo scelte più sicure e responsabili. In questo percorso, il coinvolgimento dei partner, familiari e amici assume un ruolo importante nel favorire un contesto di sostegno e nel rafforzare comportamenti protettivi. Non esiste una quantità di alcol che possa essere ritenuta sicura in gravidanza, né un momento della gestazione in cui il consumo possa ritenersi privo di rischi: scegliere zero alcol in gravidanza significa adottare una misura di prevenzione concreta per proteggere la salute del bambino».

La giornata del 9 settembre vuole quindi sottolineare l'importanza di intervenire già prima della nascita, attraverso informazione, ascolto e sostegno. La ASL Ogliastra invita la cittadinanza, con particolare attenzione alle donne, a partecipare all'iniziativa e a confrontarsi con gli operatori sanitari presenti per ricevere chiarimenti e approfondimenti.