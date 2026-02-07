Un controllo stradale di routine si è trasformato in un episodio di violenza nel centro di Ussaramanna, dove un 47enne residente a Turri è stato arrestato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato e aggredito un militare.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un servizio di vigilanza sulle strade del Medio Campidano. Dagli accertamenti è emerso che si trovava alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2024. Per la stessa violazione era già stato denunciato nei mesi scorsi.

La situazione è precipitata una volta arrivati in caserma per le formalità di rito. Il 47enne, visibilmente agitato, avrebbe iniziato a minacciare di morte uno dei carabinieri, passando poi all’aggressione fisica e colpendolo con alcuni pugni. L’intervento degli altri militari ha permesso di bloccarlo e riportare la calma.

Per l’uomo è scattato l’arresto per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo, fissata per oggi al Tribunale di Cagliari. L’auto su cui viaggiava è stata sottoposta a sequestro amministrativo.