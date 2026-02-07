È stato un incontro all’insegna dell’ascolto e del dialogo quello che si è svolto ieri a Lanusei nella sede della Asl Ogliastra, tra il direttore generale Andrea Fabbo ed una delegazione del comitato spontaneo di cittadini “Giù le mani dall’Ogliastra”.

Al centro del colloquio, durato oltre un’ora, le criticità che riguardano il sistema sanitario locale. All’incontro era presente anche il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia, il dottor Marco Dei. La delegazione del comitato “Giù le mani dall’Ogliastra” ha presentato alcune delle istanze più sentite dalla popolazione, tra le quali le carenze strutturali e di personale che riguardano la sanità ogliastrina.

Durante il confronto è stato posto anche il tema del Punto nascita dell’ospedale di Lanusei, considerato una questione “centrale” dal Comitato.

Il direttore generale Andrea Fabbo ha accolto la delegazione con spirito di apertura, illustrando i primi provvedimenti attuati.«Sono consapevole delle problematiche esistenti e il dialogo con i cittadini è per me fondamentale - ha dichiarato il nuovo Dg - Mi impegno a farmi portavoce delle istanze del territorio, compresa la questione del Punto nascita». L'incontro si è concluso con l'impegno di mantenere un canale di comunicazione aperto tra l'azienda sanitaria e i rappresentanti del Comitato.