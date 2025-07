Un bimbo di appena 7 anni, Noah Burnett, stato aggredito e ucciso da un branco di 9 cani mentre si trovava in compagnia della nonna. Il tragico episodio, riportato da Leggo.it, è avvenuto lo scorso 22 luglio vicino a Calera, Alabama (Stati Uniti).

Secondo quanto riportato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Chilton, il bambino ha subito ferite gravi in seguito all'aggressione dei cani, e sua nonna, nel tentativo disperato di difenderlo, è stata anch'essa morsa ripetutamente. Entrambi sono stati rapidamente trasportati in ospedale, ma purtroppo per Noah non c'è stato nulla da fare.

L'ufficio dello sceriffo ha comunicato con profonda tristezza la triste notizia del decesso del bambino a causa delle ferite subite, "Siamo addolorati per il bambino e la famiglia colpiti da questa perdita inimmaginabile, e pienamente impegnati a condurre un'indagine approfondita per determinare come si sia verificata questa tragedia e per contribuire a impedire che qualcosa del genere si ripeta", si legge.

Dopo un attacco, la polizia ha avviato un'indagine per identificare gli animali coinvolti. Successivamente è emerso che i nove cani coinvolti appartenevano a un residente locale e vivevano all'interno di una proprietà privata. Il proprietario ha consegnato i cani alle autorità, le quali hanno deciso di sopprimerli. Gli esami veterinari hanno rivelato che i cani avevano un'età compresa tra sei mesi e tre anni ed erano di varie razze, inclusi incroci di pastori, pit bull-terrier, labrador, un segugio e un pit bull-akita.

Le indagini sul coinvolgimento del proprietario sono in corso e nel frattempo è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la famiglia con le spese funebri.