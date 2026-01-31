Un incendio è divampato nel pomeriggio all’interno di un’abitazione al piano terra in via Piccinni, nel quartiere di Orgosoleddu, a Olbia. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Due squadre di soccorso hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse agli edifici adiacenti, riuscendo a contenere l’incendio prima che potesse estendersi ulteriormente.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate: gli occupanti dell’abitazione sono riusciti ad abbandonare l’immobile in tempo, prima che la situazione degenerasse. L’appartamento ha però riportato danni significativi, in particolare agli arredi interni.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.