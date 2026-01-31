Il maltempo che si è abbattuto dalla mattinata sull’area metropolitana di Cagliari ha provocato numerosi disagi, rendendo necessari circa 45 interventi da parte dei Vigili del fuoco. Tra i Comuni maggiormente colpiti figura Quartu Sant'Elena, dove le forti precipitazioni hanno causato allagamenti in diverse abitazioni.

Le squadre di soccorso sono state impegnate soprattutto nel prosciugamento di scantinati e locali seminterrati, utilizzando motopompe per contenere i danni provocati dall’acqua.

Criticità anche a Elmas, dove il crollo di un muro ha richiesto un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’area.

Non sono mancati inoltre gli interventi per alberi pericolanti e per il cedimento di alcuni elementi strutturali, a conferma dell’intensità dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio.