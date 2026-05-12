Sardegna Ricerche mette a disposizione un milione e mezzo di euro per progetti dedicati all’energia e alle reti intelligenti. È stato pubblicato l’avviso per la raccolta di proposte nell’ambito della Piattaforma Energie rinnovabili, con l’obiettivo di individuare iniziative in grado di sviluppare apparati e strumenti sperimentali avanzati da realizzare a Macchiareddu.

Tra gli interventi previsti ci sono prototipi, impianti pilota, dimostratori e sistemi per simulazione, testing e validazione tecnologica.

“Con questo bando inauguriamo un modello di sostegno al territorio che supera la logica del finanziamento a pioggia - ha dichiarato la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori. - La nostra priorità è creare un'infrastruttura di ricerca viva: Sardegna Ricerche acquisirà direttamente tecnologie e apparati d'avanguardia, individuati grazie al contributo di aziende e centri di ricerca, per metterli concretamente a disposizione delle nostre imprese”.

L’obiettivo, ha spiegato ancora Atzori, è trasformare la piattaforma di Macchiareddu in un hub dedicato all’innovazione collaborativa e alla sperimentazione, capace di accelerare la transizione energetica della Sardegna e accompagnare le idee verso applicazioni industriali.

Le proposte potranno avere un valore massimo di 1.500.000 euro e una durata compresa tra sei e 36 mesi. Dopo la fase di valutazione sarà pubblicato un ulteriore avviso rivolto alle micro, piccole e medie imprese locali interessate ai progetti selezionati.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 3 luglio.