Dopo aver trionfato nel programma comico "Lol - Chi ride è fuori" su Prime Video, Geppi Cucciari ha deciso di devolvere il premio di 50mila euro a tre associazioni benefiche: PizzAut, Airc e Dinamo Camp.

PizzAut ha accolto con entusiasmo la generosa scelta della conduttrice sarda e le ha dedicato una pizza speciale. Laboratorio innovativo di inclusione sociale fondato da Nico Acampora, PizzAut è un ristorante-pizzeria gestito da giovani con autismo affiancati da esperti del settore ristorativo. Un anno fa era stato citato dal discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, portando gioia ed entusiasmo ai ragazzi del team che sono molto attivi sui social media.

"Geppi Cucciari diventa GourmAut. Da oggi i ragazzi di PizzAut partono con la pizza Geppi Cucciari - hanno scritto sui social -. Una pizza che i pizzaioli speciali hanno creato per ringraziare questa meravigliosa artista e questa meravigliosa donna. Un grazie per la sua vicinanza a PizzAut e per aver scelto anche PizzAut quale realtà a cui donare la sua vincita di #Lol".

Il gruppo ha anche rivelato i componenti di questa pizza unica, spiegando che "la base della pizza è composta da gratitudine, amore e inclusione, ai quali si aggiungono ingredienti spettacolari: fior di latte, porceddu, cipolla caramellata, scaglie di pecorino sardo Dop e una spruzzata di miele. Questa pizza sarda si distingue per la sua creatività, la sua forza e il suo gusto eccezionale, proprio come la nostra Geppi. Un gesto semplice per dire 'grazie'".