Si è svolto ieri a Cagliari l'incontro tra la Giunta della Confindustria Sardegna Meridionale, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e l’assessore all’Industria Emanuele Cani. La riunione, tenutasi presso l'impianto produttivo della Argiolas Formaggi, è stata un'importante opportunità di dialogo riguardo alle principali questioni che riguardano il mondo imprenditoriale del sud Sardegna.

Al centro delle discussioni, sono emersi i costi energetici e dei trasporti, fattori cruciali per la competitività delle imprese. Confindustria Sardegna Meridionale ha sottolineato l'importanza che le aziende isolane ricevano un trattamento paritario rispetto alle realtà nazionali, al fine di competere senza disparità sui mercati nazionali e internazionali.

Durante l'incontro, sono state presentate le linee guida della politica industriale dell'associazione imprenditoriale, incentrate su settori ritenuti prioritari e miranti alla crescita e al consolidamento del settore produttivo regionale e delle risorse umane. La Presidente Todde e l'Assessore Cani hanno ascoltato attentamente le richieste e le proposte avanzate dalla Giunta, offrendo feedback significativi che aprono la strada a una fase di confronto costruttivo e pratico.

"Il dialogo con le istituzioni è fondamentale per individuare soluzioni alle sfide che le nostre imprese si trovano ad affrontare quotidianamente – ha dichiarato Antonello Argiolas, Presidente di Confindustria Sardegna Meridionale – Abbiamo ribadito con forza le difficoltà che il nostro sistema produttivo deve superare per restare competitivo, ma abbiamo anche voluto sottolineare le opportunità che una visione strategica condivisa può offrire alla Sardegna. Ci auguriamo che questo dialogo continui con concretezza e impegno per il bene delle imprese e del territorio".

L’incontro si è concluso con l’intesa di riconvocare un confronto tra tre mesi, per una verifica congiunta sull’attuazione e sull’avanzamento del percorso di sviluppo delineato.