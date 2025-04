A partire da oggi, i cittadini di Cagliari potranno usufruire del nuovo servizio di monopattini in condivisione, con un totale di 500 mezzi elettrici disponibili. L'amministrazione comunale riafferma il proprio impegno verso una città più sostenibile e orientata al benessere dei residenti, potenziando il servizio di monopattini elettrici in collaborazione con un nuovo operatore internazionale, Dott, che opera in diverse città italiane ed europee. Questo nuovo operatore si unisce a Freedom, già attivo nella città, per offrire un'alternativa di mobilità green e conveniente ai cittadini.

"L'amministrazione - spiega il sindaco Massimo Zedda - è in prima linea per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per le cittadine e i cittadini. L'avvio del servizio di monopattini in condivisione va in questa direzione, permettendo a tante e tanti di spostarsi senza utilizzare l'auto, con un mezzo non inquinante e leggero".

L'attivazione di questo servizio di sharing aggiuntivo è stata ottenuta attraverso un processo di selezione pubblica. Dopo aver superato questa procedura, Dott ha ottenuto l'autorizzazione per operare nel territorio comunale per un periodo di tre anni. Il servizio funziona in modalità "one way", permettendo agli utenti di prendere e restituire i monopattini in uno dei 250 spazi sosta dedicati, distribuiti lungo le strade principali e nelle piazze della città.

I monopattini Dott sono equipaggiati con tecnologie avanzate per garantire la massima sicurezza durante l'utilizzo. Queste includevano indicatori di direzione conformi alla normativa, luci sempre accese, freni anteriori, posteriori ed elettronici, sospensioni e ruote più grandi per una guida stabile, oltre a un supporto per smartphone che facilita l'utilizzo sicuro dell'applicazione. Per usufruire del servizio, è necessario essere maggiorenni, scaricare l'app Dott da App Store o Play Store e completare la registrazione. L'app fornisce anche promemoria sulle regole di utilizzo.