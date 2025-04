A Cagliari, la Settimana Santa rinnova fede e tradizione, coinvolgendo cittadini e visitatori grazie alla partecipazione attiva delle confraternite. Questi riti, carichi di storia e cultura, si confermano un importante momento di devozione che attira sempre maggiore interesse e coinvolgimento ogni anno.

“Sono quasi 20 le chiese interessate”, ha sottolineato l’assessora alla Cultura, Spettacolo e Turismo, Maria Francesca Chiappe durante la conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti, “con il coinvolgimento dei quattro quartieri storici – Villanova, Marina, Stampace e Castello – e della Municipalità di Pirri: la città si prepara a vivere i tradizionali riti e le solenni processioni della Settimana Santa che si svolgeranno secondo gli itinerari e le consuetudini che sono portate avanti da oltre 500 anni, e che costituiscono un patrimonio religioso, storico e culturale di enorme valore. Gli appuntamenti (link in basso) sono numerosi: dalla via Crucis alla processione dei Sette Misteri, dal giro delle Sette chiese a Su Scravamentu, dalla crocifissione di Gesù alla processione del Cristo morto sino alla Domenica di Pasqua, con il rito de S'incontru, quando le statue del Cristo Risorto e della Madonna si cercano e si incontrano tra le vie della città, circondate da centinaia di fedeli”.

Si andrà avanti poi sino al 31 maggio. Fondamentale come ogni anno il lavoro, l'impegno e la dedizione delle confraternite cittadine, che da sempre proteggono e tramandano momenti entrati nella tradizione della città. Alle cinque storiche - l'Arciconfraternita del Gonfalone di Sant’Efisio, l'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso di San Giacomo, l'Arciconfraternita della Solitudine di San Giovanni, la Congregazione Mariana degli Artieri di San Michele e il Comitato di Santa Maria Chiara di Pirri – si unisce per la prima volta la parrocchia di Sant’Eulalia con la sua Confraternita di Pasqua: da tutti i rappresentanti l'auspicio “per una partecipazione, che vediamo crescere di anno in anno, sempre maggiore” e l'invito “a chiunque voglia conoscere e sostenere le confraternite ad avvicinarsi alle attività, sarebbe importante anche per il ricambio generazionale”.

Le celebrazioni della Settimana Santa sono organizzate annualmente dalle antiche confraternite locali di Cagliari in stretta collaborazione con il Comune. L'assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo svolge un ruolo fondamentale in queste attività. Inoltre, l'assessorato regionale al Turismo contribuisce con un finanziamento di 20.000 euro su un totale di 40.000 euro, mirando a promuovere le celebrazioni e le processioni come eventi di rilevanza turistica.: “I riti della Settimana Santa”, ha sottolineato Marzia Cilloccu, consulente dell'assessorato regionale, che ha portato i saluti dell'assessore Franco Cuccureddu, “sono seguitissimi in tutta la Sardegna. Possono essere un attrattore anche turistico, perché se è vero che è altissima la devozione che li accompagna, la fede che li circonda, è altrettanto vero che è sempre maggiore l'attenzione e la partecipazione dei laici, affascinati dalla tradizione, dalla storia, dai suoni e dalla loro rigorosità”.