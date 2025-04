Bevande alcoliche servite a minori, compresi alcuni sotto i 14 anni, in un locale del quartiere Marina a Cagliari.

Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato sabato 5 aprile, durante un controllo nel centro storico cittadino. Disposta quindi dal Questore di Cagliari la chiusura del locale per 7 giorni, come previsto dalla legge sulla Pubblica Sicurezza, per garantire la sicurezza dei cittadini.