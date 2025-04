Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda, rassicura che nonostante le attuali tensioni legate ai dazi commerciali, non si prevedono impatti sui flussi turistici provenienti dagli Stati Uniti verso l'Italia. "Anche dopo gli annunci sui dazi fatti da Trump la settimana scorsa noi non osserviamo un cambio nel trend della domanda" ha detto all'ANSA.

Durante la presentazione a Milano dei finalisti del premio letterario Costa Smeralda, Ferraro, che ricopre il ruolo di Ceo presso Smeralda Holding, ha espresso le sue opinioni. La cerimonia di premiazione del premio è programmata per il 26 aprile a Porto Cervo, come annunciato da Ferraro.

Il trend della domanda, ha spiegato, "rimane nel costante e forte per le destinazioni turistiche italiane. La clientela americana, per la nostra destinazione ma i può dire per tutta l'Italia, rappresenta una fetta importante dell'indotto turistico che riceviamo del nostro Paese. E non credo che venga influenzato da questo contenzioso commerciale è in atto a livello mondiale".