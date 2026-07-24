Nuovo intervento del Corpo Forestale per un incendio divampato nelle campagne di Dolianova, in località "Br.Cu Balardi". Sul posto sono entrati in azione due elicotteri decollati dalle basi operative del Corpo Forestale di Villasalto e Pula. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della stazione forestale di Dolianova.

Intanto arrivano aggiornamenti incoraggianti sul fronte dell'incendio che ha interessato il territorio di Triei. La situazione è in deciso miglioramento grazie ai numerosi lanci effettuati dai mezzi aerei, che hanno consentito di fermare l'avanzata delle fiamme e contenere il fronte del rogo.

I velivoli ancora impegnati sull'area stanno completando gli ultimi lanci di bonifica per spegnere i focolai residui, mentre le squadre antincendio continueranno le operazioni a terra.

Parallelamente sono in corso gli accertamenti degli investigatori del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, impegnati nell'area in cui è partito l'incendio. L'obiettivo è effettuare i rilievi necessari, ricostruire la dinamica del rogo e individuarne le cause.