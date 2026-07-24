È stata fissata per domani alle 10:15 l'udienza di convalida dell'arresto di Alessandro Pintus, il 39enne accusato di omicidio e tentato omicidio aggravati e premeditati per aver ucciso il cognato Andrea Pintus, 42 anni, e aver ferito gravemente la moglie Michela Rubiu, 47 anni, raggiunta da un colpo alla nuca. I fatti sono avvenuti ieri mattina tra Solanas e Quartu Sant'Elena.

L'interrogatorio davanti alla gip Ermengarda Ferrarese si svolgerà in videoconferenza. Accanto all'indagato ci sarà l'avvocato Ettore Cinus, che lo assiste insieme al collega Giorgio De Pascalis. "Oggi ho incontrato il mio assistito - ha riferito l'avvocato Cinus - mi è sembrato apparentemente sereno. È più consapevole di quello che è successo, ho percepito in lui la preoccupazione per le sorti del figlio. Domani leggerò le carte poi decideremo la linea da seguire".

Per lunedì è invece stata fissata l'autopsia sul corpo di Andrea Pintus. L'incarico sarà affidato dal pm Giangiacomo Pilia al medico legale Roberto Demontis. Michela Rubiu resta ricoverata all'ospedale Brotzu in condizioni gravissime ma stazionarie.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della Compagnia di Quartu per ricostruire il movente e gli spostamenti del 39enne nei giorni precedenti ai fatti. Gli investigatori stanno ascoltando amici, parenti e conoscenti della coppia, analizzando anche le immagini delle telecamere. Tra gli elementi al vaglio c'è il presunto intervento dell'indagato sulle telecamere di un bar di Solanas poche ore prima della sparatoria.