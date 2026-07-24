La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di un detenuto, trovato senza vita nella sua cella del carcere di Bancali la scorsa settimana.

La vittima, un uomo di origine magrebina, è stata rinvenuta morta in circostanze che gli inquirenti stanno cercando di chiarire. Sebbene un primo esame farebbe pensare a un gesto estremo, alcuni elementi emersi nel corso delle verifiche hanno spinto il pubblico ministero Damiano Rossi ad avviare un fascicolo d'indagine e a disporre l'autopsia.

L'esame autoptico è stato eseguito all'Istituto di Medicina legale di Sassari dalla medico legale Matilde Ruju. Gli esiti degli accertamenti sono stati trasmessi alla Procura, che li utilizzerà nell'ambito dell'attività investigativa per ricostruire le cause e le circostanze del decesso.