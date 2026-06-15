A partire da mercoledì 17 giugno Anas avvierà una serie di interventi di manutenzione programmata lungo la strada statale 125 Var “Orientale Sarda”, in particolare nelle gallerie “Bruncu su Campu” e “Arcu sa Porta”, nel tratto compreso tra Quartu Sant’Elena e Maracalagonis.

I lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, con chiusura al traffico prevista nella fascia oraria dalle 21 alle 6 del giorno successivo, con l’eccezione del sabato. Le attività proseguiranno fino al 10 luglio.

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento e al potenziamento dei sistemi di sicurezza delle gallerie, con particolare attenzione all’implementazione della copertura radio, agli impianti antincendio e ai sistemi di alimentazione di emergenza.

Durante il periodo dei lavori sarà attivato un percorso alternativo con deviazioni segnalate tra il km 6,300 circa e il km 15, in corrispondenza dello svincolo di Solanas. Il traffico verrà indirizzato lungo la viabilità provinciale 17 e 20.

Le opere rientrano nella prima fase di un piano più ampio dal valore complessivo di 2,8 milioni di euro, destinato al potenziamento degli impianti di sicurezza di sette gallerie, sei delle quali lungo la SS125 Var e una lungo la statale 554.