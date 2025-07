È una giornata drammatica per la Sardegna, funestata da ben 42 incendi boschivi che hanno colpito diverse aree dell’isola. Di questi, ben 13 hanno richiesto l’intervento della flotta aerea regionale e del dispositivo nazionale, con Canadair e mezzi militari in azione per arginare le fiamme alimentate da caldo, vento e siccità.

Tra le situazioni più critiche si segnala il vasto incendio a Orosei, in località Su Golleddu, ancora in corso. Sul posto stanno operando squadre del Corpo forestale, del GAUF di Nuoro e ben tre Canadair provenienti da Olbia, oltre a numerose squadre di Forestas, Vigili del Fuoco e volontari. Evacuazioni e danni non sono stati ancora quantificati.

Grave anche la situazione a Osilo, in località Sa Perda Biancas Canu, dove sono al lavoro due Canadair, elicotteri regionali e oltre dieci squadre tra Forestas, barracelli e volontari. L’incendio è tuttora attivo e le operazioni di contenimento sono in pieno corso.

A Carbonia, in località Riu Musso, l’intervento congiunto del Corpo forestale, dell’Aeronautica militare, dell’Esercito italiano e dei Canadair nazionali testimonia la portata dell’emergenza. Sono presenti anche squadre della Polizia di Stato, Vigili del Fuoco da Cagliari e Carbonia, Forestas e diverse associazioni di volontariato.

Preoccupante anche l’incendio che interessa Cardedu, con due roghi distinti nelle località Ponte San Paolo e Cucuru Costa Iba. Entrambi sono ancora in corso e richiedono l’impiego di elicotteri e numerose squadre a terra.

A Giave, nel Sassarese, le fiamme avanzano nella zona di Su Segadu. Sul posto è intervenuto anche un Canadair da Ciampino, oltre ai Super Puma della flotta regionale. In campo, tra gli altri, barracelli e volontari dei paesi limitrofi.

Situazioni complesse anche a Borore, Tortolì, Villacidro, Pattada, Bosa, Jerzu e Villasimius, dove gli incendi hanno colpito aree boscate e macchia mediterranea. I roghi sono stati contenuti grazie all’azione sinergica di Corpo forestale, elicotteri regionali, squadre Forestas, Vigili del Fuoco, barracelli e volontari.

Tra le forze impiegate figurano anche gli elicotteri del CFVA provenienti dalle basi di San Cosimo, Villasalto, Bosa, Alà dei Sardi, Anela, Fenosu, Pula, Limbara e Sorgono. Il concorso nazionale ha visto in azione Canadair partiti da Olbia e Ciampino.