Una turista francese di 61 anni è morta questa mattina mentre si trovava a bordo di un gommone preso a noleggio e in navigazione nei pressi delle cosiddette 'piscine di Molara', a largo di Tavolara, in Gallura.

La donna avrebbe accusato un malore ed è stata trasportata immediatamente nel vicino approdo sull'isola, dove è stata soccorsa dal personale dell'elisoccorso giunto sul posto.

Nonostante i tentativi di rianimarla, per la 61enne non c’è stato nulla da fare. Con ogni probabilità si è trattato di un infarto. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di Porto.