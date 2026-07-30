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A causa di alcuni interventi programmati da Abbanoa sulla rete idrica, ci saranno disservizi nell'erogazione dell'acqua a Cagliari durante la giornata di martedì 4 agosto 2026.
Le aree interessate includono via Dante (dal civico n. 200 al civico n. 300), via Salaris, via Sant'Alenixedda e la piazza Giovanni XXIII, con un'interruzione prevista dalle ore 8:30 alle 16:30.
Durante la ripresa del servizio, potrebbero verificarsi cali di pressione e momentanei fenomeni di torbidità, come comunicato dalla società stessa. Il personale di Abbanoa Spa si impegnerà a ripristinare regolarmente il flusso d'acqua nel minor tempo possibile.