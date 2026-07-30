Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 49 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace durante la serata di ieri, mercoledì 29 luglio, durante un normale servizio di controllo del territorio.

I militari, impegnati nel pattugliamento delle vie cittadine, hanno notato il 49enne alla guida della propria auto e, insospettiti dal suo atteggiamento ritenuto cauto e guardingo, hanno deciso di procedere a un controllo.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, alla vista della pattuglia l’automobilista avrebbe tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Il gesto non sarebbe sfuggito ai militari, che hanno fermato il veicolo e recuperato il materiale abbandonato sulla carreggiata.

All’interno del sacchettino sono state trovate 10 dosi di eroina, che sono state sottoposte a sequestro. L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Come previsto dalla normativa, la persona coinvolta è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio portate avanti dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane.