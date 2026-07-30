La voce si è diffusa in poco tempo e ha fatto il giro di Santa Maria Navarrese: Charles Leclerc era davvero lì. Il pilota della Ferrari ha scelto l’Ogliastra per una tappa delle sue vacanze estive, attirando inevitabilmente l’attenzione di residenti e turisti.

Ad annunciare il suo arrivo, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 luglio, è stato soprattutto il suo yacht, impossibile da non notare. Si tratta del “Sedici”, il lussuoso Riva 102’ Corsaro Super, un gioiello di circa 30 metri del valore stimato di 15 milioni di euro che il campione monegasco si è regalato.

Leclerc, 28 anni, è arrivato a Santa Maria Navarrese insieme alla moglie Alexandra Saint Mleux, in attesa del loro primo figlio. La gravidanza è stata confermata nelle scorse settimane dopo le immagini che la ritraevano con il pancione nel paddock del Gran Premio d’Ungheria. Sposati dall’inizio del 2026 con una cerimonia privata celebrata a Monaco, i due erano accompagnati da altre coppie, per un totale di dieci persone.

Sbarcato dal suo yacht, il pilota della Ferrari ha passeggiato fino alla caratteristica chiesetta affacciata sul mare, per poi fare ritorno al porticciolo. Un momento semplice e riservato che non è però passato inosservato.

Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo racconta di un Leclerc sorridente e disponibile, che non si è sottratto ai saluti e alle richieste di chi lo ha riconosciuto durante la passeggiata, prima di rientrare a bordo per la cena.

Nel video, registrato intorno alle 20:40, si vede il pilota camminare mano nella mano con Alexandra mentre rientra verso lo yacht, regalando uno scorcio di normalità lontano dai circuiti di Formula 1.

Questa mattina, dopo aver effettuato il rifornimento, il “Sedici” ha lasciato il porto di Santa Maria Navarrese poco prima delle 8, proseguendo la sua crociera.