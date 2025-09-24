Scontro frontale sulla SS 125, sette feriti tra Olbia e Arzachena

Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la SS 125, nel tratto tra Olbia e Arzachena, all’interno del territorio comunale di quest’ultimo centro. Intorno alle 16:30 tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro frontale che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco di Olbia.

Le squadre hanno lavorato a lungo per estrarre alcuni occupanti dalle lamiere contorte dei mezzi, rese inagibili dall’impatto. Il bilancio è di sette feriti, soccorsi dal personale del 118 e trasportati con le ambulanze nei presidi ospedalieri di Olbia, Tempio e Nuoro. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso per agevolare i trasferimenti più urgenti.

La strada statale è rimasta chiusa per circa due ore per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e i rilievi. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.