Momenti di paura all’alba a Santa Teresa di Gallura, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Carlo Alberto. L’allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno lavorato per domare il rogo e scongiurare danni maggiori.

Grazie al loro intervento, l’incendio non si è propagato alle abitazioni vicine, che rischiavano di essere coinvolte dal fuoco. Non si registrano feriti o persone intossicate.

Insieme ai Vigili del fuoco, anche i Carabinieri sono arrivati sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso e per chiarire le cause all’origine delle fiamme.