Maxi richiamo per diversi integratori alimentari a base di polvere e capsule di moringa, ritirati in seguito a un focolaio di salmonellosi che ha interessato vari Stati americani. A darne notizia è il ministero della Salute, spiegando che la segnalazione è arrivata attraverso la rete internazionale Infosan (International Food Safety Authorities Network), coordinata dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Fao.

I prodotti interessati sono stati commercializzati soprattutto attraverso i siti delle aziende TNVitamins, Doctor's Pride, Live it Up e Why Not Natural, oltre che su piattaforme di e-commerce come Amazon, eBay e Walmart. Il ministero invita chi li avesse acquistati a non utilizzarli e a non cederli ad altre persone.

La moringa, disponibile in polvere o capsule, è impiegata come superfood per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e ricostituenti. Tra i prodotti richiamati figurano diversi integratori a marchio TNVitamins e Doctor's Pride appartenenti a specifici lotti, oltre alle Capsule di Moringa biologica pura Green Superfood di Why Not Natural, lotto A25G051 con scadenza luglio 2028.

Il richiamo riguarda inoltre tutti gli integratori in polvere Super Greens a marchio Live it Up, sia nella versione originale sia ai frutti di bosco, con lotti che iniziano con la lettera "A", oltre alle confezioni monodose con date di scadenza comprese tra agosto 2026 e gennaio 2028.