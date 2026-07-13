Giornata di intenso lavoro per il Corpo Forestale, impegnato su quattro distinti incendi divampati in diverse aree della Sardegna, con il supporto di mezzi aerei.

Il primo intervento è in corso nelle campagne di Aglientu, in località Bureddaggia, dove operano un elicottero della base di Limbara e due Canadair. Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Luogosanto.

Un altro rogo interessa il territorio di Morgongiori, già colpito nei giorni scorsi, in località Funtana Franca. Sul posto sono al lavoro un elicottero e il Super Puma decollati dalla base operativa di Fenosu, sotto il coordinamento del Dos della Stazione Forestale di Ales.

Il Corpo Forestale è intervenuto inoltre su un incendio nel comune di Esporlatu, in località Su Ruosu. Nelle operazioni è impiegato un elicottero della base di Anela, coordinato dal Dos della Stazione Forestale di Bono.

Infine, un ulteriore incendio è in corso nelle campagne di Ozieri, in località Crastos, dove opera un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le attività di spegnimento sono coordinate dal Dos della Stazione Forestale di Ozieri.

AGGIORNAMENTO: Si aggrava il bilancio degli incendi che stanno interessando la Sardegna. La situazione più delicata resta quella di Aglientu, dove il rogo divampato nella pineta di Bureddaggia, vicino alla spiaggia e a diverse villette a uso turistico, è stato dichiarato incendio di interfaccia.

Secondo quanto appreso, le fiamme si sono avvicinate pericolosamente all'arenile. Al momento non risultano evacuazioni delle abitazioni, ma in via precauzionale sono stati sgomberati due parcheggi situati tra le spiagge di Narcau Nieddu e Lu Litarroni.

Per fronteggiare l'emergenza sono in azione due Canadair, un elicottero della base del Corpo Forestale di Limbara, un elicottero leggero della flotta regionale e, su richiesta della Protezione civile, anche il Super Puma della base di Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal direttore della Stazione forestale di Luogosanto.

Vigili del fuoco nelle campagne di Aglientu

Incendio Morgongiori