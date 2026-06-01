Nella scorsa settimana si sono registrate dieci vittime della strada, con un aumento del 19% dei decessi nei primi cinque mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, il numero totale dei pedoni deceduti in Italia dall'inizio dell'anno è di 175. Tra le vittime, considerate gli utenti più vulnerabili della strada, ci sono 115 uomini e 60 donne, di cui ben 85 avevano più di 65 anni, rappresentando quasi la metà del totale. I decessi sono stati distribuiti nel corso dei mesi con 47 in gennaio, 29 in febbraio, 40 in marzo, 27 in aprile e 32 in maggio. La Lombardia ha registrato il maggior numero di morti con 25, seguita dal Lazio e dal Piemonte con 19 e dal Veneto con 17.

Tra le cause dei decessi, 83 sono avvenuti sulle strisce pedonali, mentre ci sono stati 17 episodi di pirateria stradale dove il conducente coinvolto si è dato alla fuga senza prestare soccorso al pedone investito. Nel 2024, secondo i dati dell'Istat, sono morti 470 pedoni, mentre la stima preliminare di Asaps per il 2025 si è attestata a 434 vittime.