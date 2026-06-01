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Durante l'ultimo fine settimana, i Carabinieri della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un esercizio alimentare situato nel centro abitato di San Vito.
Nel corso dei controlli, condotti all’interno del punto vendita, sono state riscontrate alcune irregolarità relative al mancato rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP, in particolare riguardanti le corrette modalità di stoccaggio e di esposizione degli alimenti destinati alla clientela.
A seguito delle non conformità accertate, al responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.
L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte costantemente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza della filiera agroalimentare.