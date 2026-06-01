È in corso un intervento del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per un incendio sviluppatosi tra le campagne del comune di San Gavino Monreale, in località “Su Campu”.

Le operazioni di spegnimento sono supportate da un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, impegnato nelle attività di contenimento delle fiamme.

Sul posto è presente il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), appartenente alla Stazione Forestale di Sanluri, che sta coordinando le squadre a terra e le attività aeree.