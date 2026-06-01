Una domenica dedicata alla biodiversità e all'educazione ambientale quella di ieri, 31 maggio, presso l'Oasi WWF Monte Arcosu, nel Parco Naturale di Gutturu Mannu, in provincia di Cagliari.

La Giornata delle Oasi del WWF ha attirato numerose famiglie con escursioni guidate e laboratori creativi, con la collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) della Regione Sardegna.

Il Comandante del CFVA e il personale della Stazione Forestale di Uta hanno testimoniato l'importanza istituzionale e l'impegno sul campo del Corpo. Un momento emozionante è stato quando i bambini sono stati coinvolti dal personale del Corpo forestale nel rilascio di fauna selvatica, tra cui 11 tartarughe indigene allevate in cattività e donate da privati cittadini con certificazione CITES.

Successivamente, è stato liberato un gheppio soccorso e curato presso il Centro per l'Allevamento e il Recupero della Fauna Selvatica (CARFS) di Monastir. Il Corpo forestale continua la sua tradizione di partecipazione a eventi che sensibilizzano i cittadini, soprattutto le nuove generazioni, sull'importanza di un approccio responsabile e sostenibile verso la natura.