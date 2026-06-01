Un uomo di 51 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Monserrato dai Carabinieri con le pesantissime accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112 per una violenta lite in corso all’interno di un’abitazione. Una volta sul posto, i militari sono riusciti a interrompere l’aggressione ai danni del padre convivente e a riportare la calma.

Durante gli accertamenti, l’atteggiamento nervoso dell’uomo ha insospettito i Carabinieri, che hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. In casa è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga: circa 145 grammi di ketamina, in parte già suddivisa in cinquanta dosi, oltre 60 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Arrestato e condotto in caserma, il 51enne è stato poi trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto ai reati in ambito familiare e allo spaccio di stupefacenti portata avanti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio.