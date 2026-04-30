Un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme poco dopo essere stata parcheggiata a bordo strada, a Olbia.

Il rogo è divampato per cause che sono ancora in fase di accertamento. La squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia, arrivata tempestivamente sul posto, è riuscita a domare le fiamme in breve tempo, impedendo che il fuoco si propagasse alla vegetazione adiacente.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto a completare la messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente, non si segnalano feriti o persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia per i rilievi.