A Palau, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari hanno sospeso l’attività di una caffetteria dopo aver scoperto un impianto di videosorveglianza non autorizzato, installato all’interno della caffettiera per controllare a distanza i dipendenti durante il turno. Al titolare dell’attività sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per oltre 11.500 euro.

Dai controlli è emerso che un lavoratore su tre operava “in nero”, ossia senza un regolare contratto di lavoro, una violazione che ha determinato la sospensione dell’attività commerciale. I militari hanno rilevato inoltre una grave inadempienza in materia di salute e sicurezza: la caffetteria non era infatti in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, obbligatorio per garantire condizioni di lavoro sicure.

Al datore di lavoro sono state impartite precise prescrizioni per regolarizzare la posizione del personale e sanare le irregolarità relative alla sicurezza sul luogo di lavoro. Il provvedimento vuole garantire la tutela dei lavoratori e il rispetto delle norme previste dalla legge, riaffermando la costante attenzione delle autorità competenti alla legalità e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.