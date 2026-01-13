Stop alle attività sanitarie programmabili ed energivore giovedì 15 gennaio all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La sospensione è legata a un intervento di manutenzione del sistema elettrico, finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza per i pazienti e per l’intera struttura.

Nel corso della giornata saranno fermate le attività chirurgiche non urgenti, gli interventi d’elezione, la day surgery e i ricoveri ordinari. Sospese anche le visite ambulatoriali specialistiche, gli esami diagnostici e di laboratorio, i prelievi ematochimici per i pazienti esterni, così come l’accesso agli sportelli Cup e all’Ufficio Cartelle Cliniche/Stato Civile.

L’intervento tecnico sarà coordinato dall’area tecnica della Asl Gallura, mentre le disposizioni organizzative interne al presidio saranno seguite dalla direzione medica dell’ospedale. La procedura prevede due interruzioni totali della corrente elettrica, alle 7 e alle 19 di giovedì, ciascuna della durata massima di trenta minuti.

Durante l’intera giornata l’assistenza ai pazienti già ricoverati e la gestione degli interventi urgenti e non differibili saranno garantite dalla rete di emergenza, composta da gruppi di continuità e gruppi elettrogeni, in modo da assicurare condizioni di sicurezza.

Resteranno operative le prestazioni diagnostiche urgenti destinate al Pronto soccorso e alle Unità operative. La centrale operativa del 118 sarà informata della situazione, così da poter indirizzare eventuali codici di maggiore gravità verso altre strutture ospedaliere.