Un’imbarcazione con a bordo 11 migranti è stata individuata in mare da una motovedetta della Guardia di finanza mentre tentava di raggiungere le coste meridionali della Sardegna. Il barchino, partito dal Nord Africa, è stato intercettato a circa 12 miglia dall’Isola del Toro, lungo il versante sud-occidentale dell’Isola.

A bordo viaggiavano otto uomini, due donne e un bambino di pochi mesi. Dopo il rintraccio, l’unità delle Fiamme gialle ha scortato l’imbarcazione fino al porto di Sant’Antioco, dove sono sbarcate le persone soccorse.

Una volta a terra, i migranti sono stati presi in carico dalle autorità competenti e successivamente trasferiti al Centro di prima accoglienza di Monastir, nel territorio della Città metropolitana di Cagliari.

Alle operazioni hanno partecipato anche la polizia e i carabinieri, presenti sul posto per le attività di competenza e per garantire il regolare svolgimento delle procedure previste.