“La Protezione Civile Regionale ha confermato un’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Oschiri, a partire dalle ore 14:00 del 20 gennaio fino alle 23:59 del 21 gennaio 2026. L’avviso riguarda la zona Sard-G e segnala criticità ordinaria, invitando cittadini e autorità locali a mantenere alta l’attenzione”, dichiara il sindaco Roberto Carta.

“Nel corso della giornata si è verificata l’esondazione del fiume in località Madonna di Otti, causata dall’elevato deflusso d’acqua proveniente dall’altipiano di Pattada–Buddusò. Subito è intervenuta un’impresa incaricata di liberare i tubolari del ponte dai detriti, pietre e rami accumulati; il ponte resta momentaneamente transennato e non percorribile”.

“La Polizia Municipale e gli operai comunali proseguiranno per tutta la durata dell’allerta le verifiche sul livello dei corsi d’acqua in prossimità dei ponti lungo la viabilità rurale e controlleranno eventuali nuove situazioni di rischio”, ha scritto il sindaco Carta, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire sicurezza e prevenzione durante l’emergenza.