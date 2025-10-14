Si è barricato dalla mattinata di ieri nella sua abitazione di via Agrigento, in zona Bandinu, a Olbia, minacciando di compiere un gesto estremo. L’uomo, in cura per problemi psichici, avrebbe rifiutato più volte l’intervento dei medici e il trattamento sanitario obbligatorio, chiudendosi all’interno e impedendo a chiunque di avvicinarsi.

Solo familiari e pochi amici sono riusciti a scambiare alcune parole con lui, senza tuttavia ottenere risultati. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale, che presidiano la zona da oltre 24 ore, mentre la polizia ha delimitato l’area e mantiene un costante controllo della situazione.

Le forze dell’ordine cercano in ogni modo di riportare l’uomo alla ragione, temendo che possa farsi del male o mettere in pericolo altre persone. Il soggetto, sotto stretta sorveglianza, resta al primo piano di una villetta monofamiliare.