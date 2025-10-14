È stato allontanato dall’abitazione familiare e non potrà avvicinarsi alla sorella un 36enne di Sinnai raggiunto da un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura. L’uomo, disoccupato e già noto in paese, è accusato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Sinnai dopo la denuncia presentata l’8 settembre scorso dalla sorella, che avrebbe raccontato anni di vessazioni, insulti e aggressioni subite dal fratello convivente.

Dalle indagini sarebbe emerso un quadro di violenze fisiche e psicologiche protratte nel tempo: minacce di morte, ingiurie e frequenti episodi di violenza verbale e fisica che avrebbero ridotto la vittima in un costante stato di paura e ansia per la propria incolumità.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno subito attivato le procedure del “Codice Rosso”, informando l’Autorità giudiziaria e raccogliendo le prove necessarie a documentare la gravità della situazione. Gli elementi emersi hanno convinto la Procura della Repubblica di Cagliari a richiedere l’applicazione della misura cautelare, poi accolta dal giudice.