Lutto nel mondo delle arti marziali. E' morto a 51 anni Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kick boxing e maestro degli sport da ring.

Un lungo trascorso da istruttore, fra i cui allievi figurano numerosi vip. Tra questi anche Elisabetta Canalis, che con un messaggio condiviso sui socialesi è unita al cordoglio per la sua scomparsa.

"Questa è dura amico mio. Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei", scrive la showgirl sarda.

"Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo Angelo", conclude.