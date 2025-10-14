"Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina". "Da grande voglio spacciare". Sarebbero queste le parole pronunciate da un bambino di nove anni della scuola Giovanni Falcone allo Zen 2 di Palermo, denunciate da un insegnante dell’istituto.

La segnalazione è avvenuta durante la fiaccolata di ieri sera proprio in memoria di Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato notte davanti al suo pub mentre cercava di fermare un pestaggio.

"Quel bambino cresce immerso nella criminalità — racconta il docente —. Abbiamo segnalato la situazione, ma temo che non succederà nulla. Io difendo la scuola, i miei alunni, le persone perbene".

L’insegnante lancia un appello drammatico: "Il tasso di criminalità è altissimo. Lo Stato deve intervenire in questo quartiere, dove vige una mentalità distruttiva. I docenti e il dirigente hanno bisogno di sostegno: noi siamo soli".